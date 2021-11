Trois hélicoptères de l’Armée de l’air tunisienne opérationnels en RCA

Les trois hélicoptères AB205A de l’armée de l’air tunisienne affectés auprès de la mission de la Minusca des Nations Unies sont désormais pleinement opérationnels en République centrafricaine (RCA).

La flottille a été envoyée lors d’une cérémonie de départ à la base aérienne d’El Aouina fin août, après quoi les trois appareils ont rejoint la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine (Minusca), à Bangui le 13 octobre.

Le 10 novembre, la Minusca a déclaré que l’unité aérienne tunisienne, forte de 130 hommes, et ses trois hélicoptères étaient pleinement opérationnels.

Les hélicoptères seront utilisés pour l’escorte aérienne, la recherche et le sauvetage et l’intervention rapide et resteront en RCA pendant au moins un an.

Les trois aéronefs, tous exploités par le 32e escadron de la base aérienne de Bizerte/Sidi Ahmed, sont équipés de miniguns, d’un système de surveillance multi-mission FLIR (Forward Looking Infrared) Star Safire III et d’un système de casque amélioré HGU-56/P à voilure tournante.

Ce déploiement est le premier de la Tunisie en RCA. Il s’inscrit dans le cadre de l’envoi de 3 000 soldats de la paix supplémentaires dans le pays, conformément à une décision du Conseil de sécurité des Nations unies prise en mars.