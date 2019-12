Trois mandats de dépôt à l’encontre de Sami Fehri, de la mandataire judiciaire de ” Cactus Prod ” et de l’agent de la société ” Eight prod “

Trois mandats de dépôt ont été émis vendredi par le pôle judiciaire économique et financier près la Cour d’appel de Tunis à l’encontre du producteur présentateur Sami Fehri, de la mandataire judiciaire de Cactus Prod et de l’agent de la société Eight prod pour suspicion de corruption dans une affaire concernant les deux sociétés.

D’après le porte-parole de la Cour de cassation de Tunis, Habib Torkhani, joint au téléphone par la Tap, la plainte a été intentée par le chef du contentieux de l’Etat au nom de la Commission Nationale de Gestion des Avoirs et des Fonds, objets de Confiscation ou restitution contre les sociétés précitées.

Arrêtés le 5 novembre dernier, le producteur présentateur Sami Fehri, la mandataire judiciaire de Cactus Prod et l’agent de la société Eight prod ont été remis en liberté sur décision du juge d’instruction près le pôle judiciaire économique et financier.

Le 29 octobre dernier, le parquet près le Pôle judiciaire économique et financier avait décidé d’émettre une interdiction de voyage à l’encontre de la mandataire judiciaire de la société de ” Cactus Prod ” ‎ du producteur présentateur Sami Fehri et de son épouse.

Cette décision a été prise après l’avancement de l’enquête dont s’est saisi le parquet du Pôle suite à la plainte déposée par le Chargé du contentieux de l’Etat contre le ministère des Finances et plus précisément la Commission nationale de gestion des biens confisqués.