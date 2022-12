Trois navires vont livrer des céréales  et des huiles ukrainiennes à la  Tunisie et au Maroc

Quarante et un navires transportant près de 1,6 million de tonnes de produits alimentaires ont quitté les ports ukrainiens du 20 au 29 décembre, a indiqué le Centre de coordination conjoint (CCC).

« Le Centre conjoint de coordination (CCC) rapporte que du 20 au 28 décembre, 38 navires ont quitté les ports ukrainiens, transportant un total de 1 552 879 tonnes métriques de céréales et d’autres produits alimentaires dans le cadre de l’initiative sur les céréales de la mer Noire », a déclaré le centre.

Trois vraquiers avec 42 070 tonnes de produits alimentaires à bord ont quitté les ports ukrainiens le 29 décembre, a-t-il précisé.

Plus particulièrement, le navire New Victory transporte 23 500 tonnes d’orge et le Panjali Teymurov 3 300 tonnes d’huile de tournesol et 2 970 tonnes d’huile de soja à destination de la Tunisie. Le vraquier Aileen se dirige vers le Maroc avec 12 300 tonnes de farine de tournesol à son bord.

Soixante et une demandes d’adhésion à l’Initiative pour les céréales de la mer Noire ont été soumises, a indiqué le centre.

En outre, dix navires attendent l’autorisation d’entrer dans les ports ukrainiens et 31 navires chargés attendent de prendre la mer vers leur destination.

« Au 29 décembre, le tonnage total de céréales et autres denrées alimentaires exportées depuis les trois ports ukrainiens est de 15 959 660 tonnes. Un total de 1 206 voyages (597 entrants et 609 sortants) ont été autorisés jusqu’à présent », a déclaré le CCC.