Trois Palestiniens blessés dans le Vermont, aux USA, en pleine trêve entre Israël et le Hamas

Trois jeunes Palestiniens ont été agressés près d’un campus universitaire dans le Vermont, aux États-Unis, selon les médias.

L’incident a eu lieu samedi soir près du campus de l’université du Vermont, dans la ville de Burlington.

Les trois personnes ont été identifiées comme étant Hisham Awartani, Kinnan Abdel Hamid et Tahseen Ahmed. Ils étudient dans trois universités différentes aux États-Unis.

Selon l’American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC), deux des victimes sont en soins intensifs et l’une d’entre elles devait quitter l’hôpital dimanche.

« Nous sommes profondément bouleversés par l’incident qui a récemment impliqué trois de nos diplômés », a déclaré sur Facebook l’école des amis de Ramallah, en Cisjordanie occupée, où les trois étudiants ont fait leurs études.

« Nous sommes soulagés de savoir qu’ils sont en vie, mais nous restons incertains quant à leur état. Nous leur adressons nos pensées et nos prières, ainsi qu’à leurs familles, pour leur complet rétablissement , surtout si l’on considère la gravité des blessures : Hisham a été touché dans le dos, Tahseen à la poitrine et Kinnan a été légèrement blessé ».

- Publicité-