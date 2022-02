Trois partis déposent une pétition contre Saied, Bouden et 3 de leurs ministres

Ettakattol, Al-Joumhouri et le Courant démocrate ont annoncé avoir déposé une pétition auprès du premier président de la Cour des Comptes pour dénoncer des délits de « mauvaise gestion de fonds publics et abus de pouvoir » à l’encontre du chef de l’Etat, la Cheffe du gouvernement et trois ministres.

Les secrétaires généraux de ces partis ainsi qu’un représentant des personnalités nationales indépendantes ont présenté, mardi, une pétition au premier président de la Cour des comptes suite à la fermeture des sièges de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) et du Musée du Bardo pour une raison injustifiée, lit-on dans un communiqué conjoint publié mardi par ces partis politiques .

Ils ont rappelé que le personnel et agents de ces institutions ont été empêchés de rejoindre leurs postes alors qu’ils sont toujours rémunérés .

La pétition, précise le communiqué, concerne une « mauvaise gestion de l’argent public, abus de pouvoir et violations des procédures administratives » à l’encontre du président de la République, Kais Saied, de la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, de la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, du ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, et de la ministre de la Culture, Hayet Ketat Guermazi.