Le secrétaire général par intérim de la Confédération africaine de football (CAF), le Marocain Abdelmonim Bah a annoncé, lundi, trois scénarios pour la poursuite de la Ligue des Champions africaine et de la Coupe de la CAF et ce à la lumière de la propagation de la pandémie de Covid-19.

Il s’agit de la reprise des compétitions en mi-juin, en juillet ou en août prochain, a précisé M. Bah dans des déclarations à la presse, niant toute intention d’annuler ces championnats.

Et d’ajouter que la CAF espère une nette amélioration des conditions sanitaires en Afrique ainsi que la fin de la pandémie et ce en totale coordination avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La CAF apportera assistance aux fédérations nationales qui ont annulé leurs compétions à cause du coronavirus, a-t-il assuré.

La CAF avait annoncé, le report jusqu’à nouvel ordre des demi-finales de la Ligue des Champions africaine et de la Coupe de la CAF, initialement programmées les 1-3 mai et 8-10 mai 2020, au vu de la propagation de la pandémie de Covid-19.

Les demi-finales de la Ligue des Champions africaine opposeront deux clubs marocains, en l’occurrence le Raja et le Wydad de Casablanca à deux formations égyptiennes, à savoir le Zamalek et Al Ahly.

Quant aux demi-finales de la Coupe de la CAF, elle consistent en une rencontre maroco-marocaine entre Renaissance de Berkane et Hassania Agadir et une autre égyptio-guinéenne entre Pyramids et Horoya Conakry.