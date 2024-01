Trois soldats américains tués et 24 blessés dans une attaque de drone en Jordanie

Trois soldats de l’armée américaine ont été tués et au moins deux douzaines de militaires ont été blessés lors d’une attaque de drone dans la nuit contre un petit avant-poste américain en Jordanie, ont déclaré des responsables américains à CNN. C’est la première fois que des troupes américaines sont tuées par des tirs ennemis au Moyen-Orient depuis le début de la guerre de Gaza.

L’assassinat de trois Américains à la tour 22 en Jordanie, près de la frontière avec la Syrie, constitue une escalade significative d’une situation déjà précaire au Moyen-Orient, ajoute la même source.

Le commandement central des États-Unis a confirmé dans un communiqué dimanche que trois membres des forces armées avaient été tués et 25 blessés lors d’une attaque de drone à sens unique qui « a touché une base dans le nord-est de la Jordanie ».

Depuis vendredi, il y a eu plus de 158 attaques contre les forces américaines et de la coalition en Irak et en Syrie, bien que les responsables aient décrit la volée constante de drones, de roquettes et de missiles comme infructueuse car ils n’ont souvent pas causé de blessures graves ou de dommages à l’infrastructure.

On ignore pourquoi les défenses aériennes n’ont pas intercepté le drone, qui semble être la première attaque connue contre la tour 22 depuis que les attaques contre les forces américaines et de la coalition ont commencé le 17 octobre, indique CNN qui note que les forces américaines présentes dans cet avant-poste le sont dans le cadre d’une mission de conseil et d’assistance avec la Jordanie.

Les responsables américains ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils ne voulaient pas que les tensions de plus en plus vives au Moyen-Orient se transforment en guerre régionale. Lorsqu’on leur a demandé la semaine dernière si le Pentagone estimait que les mandataires iraniens intensifiaient leurs attaques contre les forces américaines, ils ont répondu par l’affirmative.

