Trois terroristes éliminés aux monts de Kasserine

Trois terroristes retranchés dans les monts de Kasserine ont été éliminés, aujourd’hui, mercredi, par l’armée et la garde nationales.

Menée conjointement par les forces spéciales de la garde et de l’armée nationales avec l’appui et le soutien des unités de l’armée de l’Air, cette opération a permis aussi de saisir bon nombre d’armes, de munitions et des explosifs.

Selon un communiqué du département de l’Intérieur, l’opération a été exécutée grâce à un effort de renseignement sur le terrain entre les unités de la Garde et de l’Armée nationales.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, l’opération se poursuit encore.

- Publicité-