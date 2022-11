« L’économie circulaire vers un nouveau modèle économique », tel est le thème de la troisième édition du « MEGARA Challenges 2022 », une compétition internationale entre des projets municipaux intelligents qui se tiendra, les 17 et 18 novembre, à Gammarth (Banlieue Nord de Tunis).

Initiée par « MEGARA ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE SMART CITIES », une association tunisienne active dans le domaine du développement durable, cette compétition est organisée en partenariat avec l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed) et les communes de Sidi Bou Saïd et de Carthage.

Elle est appuyé notamment par le projet « Protection du climat à travers une économie circulaire en Tunisie (ProtecT) » mis en œuvre par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) Tunisie, la fondation Heinrich Böll Stiftung (HBS) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Cet évènement vise à mettre en valeur les meilleures actions de sensibilisation et d’innovations technologiques en produits et services dans la protection de l’environnement et le développement durable.

Des représentants gouvernementaux, des bailleurs de fonds, des ONG, des experts et consultants nationaux et internationaux des pays arabes, africains et européens (Algérie, Libye, Togo, Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal, France, Belgique, Allemagne, Portugal, Hungary, Italie, Espagne, Albanie, Syrie, Arabie Saoudite, Liban, Oman, Jordanie …) prendront part à cet évènement.

Au programme figurent des conférences et débats animés par des experts internationaux, des entreprises partenaires et des institutionnels sur les défis relatifs aux secteurs de l’environnement et de l’économie.

En effet, l’économie circulaire est considérée aujourd’hui comme l’une des solutions potentielles qui se présente plus que jamais comme une priorité vu le contexte de pénurie croissante des ressources naturelles, de changements climatiques et des inégalités sociales.

En marge de l’événement, une foire exposera une sélection de produits et services en relation avec la protection de l’environnement et le développement durable. Ghada