Troisième journée de vaccination intensive : 300 mille citoyens vaccinés jusqu’à 17h

Jusqu’à 17 heures ce dimanche, 304 mille citoyens ont été vaccinés contre le coronavirus dont plus de 21% appartiennent à la tranche d’âge allant de 15 à 17 ans, a indiqué le directeur général de la Santé et coordinateur des opérations de vaccination intensive, Faisal Ben Saleh.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a rappelé que plus de 800 mille personnes (âgées de 40 ans et plus) et 23 mille jeunes (âgés entre 15 et 17 ans) ont été convoqués pour la troisième journée de vaccination intensive contre le Coronavirus, organisée dimanche 29 août courant.

Ben Salah a souligné que pour les deux groupes d’âge concernés, ceux qui ne sont pas enregistrés dans la plateforme « Evax » peuvent s’inscrire aujourd’hui pour se faire vacciner, précisant que les jeunes âgés de 15 à 17 ans doivent être accompagnés du tuteur ou munis d’une autorisation du tuteur.

Le responsable a ajouté que les opérations de vaccination ont démarré dès 07h dans 400 centres répartis sur toutes les régions de la Tunisie et se poursuivent jusqu’à 19h, faisant savoir qu’un appel a été lancé dimanche après-midi aux personnes âgées entre 18 et 39 ans (celles n’ayant pas reçu des SMS) pour se présenter également aux centres de vaccination.