Troisième journée de vaccination intensive : Les personnes concernées convoquées par SMS cet après-midi

Le directeur général de la Santé et coordinateur des opérations de vaccination intensive, Fayçal ben Saleh a annoncé aujourd’hui, vendredi, que des SMS seront envoyés, cet après-midi à partir de cinq heures aux personnes concernées par la troisième journée de vaccination intensive, prévue le dimanche 29 août 2021.

Il a ajouté, dans une déclaration à la TAP, qu’environ 400 centres répartis sur l’ensemble des régions du pays seront mobilisés à cet effet de sept heures du matin à sept heures du soir.

Il a souligné que le vaccin Pfizer sera administré à la tranche d’âge 15-17 ans alors que la catégorie d’âge 40 ans et plus recevra AstraZeneca.

Selon Ben Saleh 73 mille personnes âgées de 15 à 17 ans se sont inscrites à la plateforme nationale de vaccination Evax jusqu’à aujourd’hui à sept heures du matin, alors que le ministère comptait convoquer 475 mille personnes à la troisième journée de vaccination intensive contre le coronavirus.

Il a ajouté que 820 mille personnes inscrites sur Evax et appartenant a la catégorie d’âge 40 ans et plus seront convoquées dimanche prochain pour recevoir le vaccin anti-Covid 19, espérant qu’elles ne manqueront pas le rendez-vous.

Le responsable a souligné qu’environ 8 mille professionnels de la santé et volontaires opérant dans le secteur de la santé ont été mobilisés pour faire réussir la troisième journée de vaccination intensive, en plus de la participation d’environ 7 mille volontaires de la société civile.

Il est à noter que deux journées de vaccination intensive ont été organisées les 8 et 15 août courant, au cours desquelles plus d’un million de personnes ont été vaccinées.