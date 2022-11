Le Premier ministre canadien participera au Sommet de la Francophonie à Djerba

Le bureau du premier ministre canadien a déclaré, par voie de communiqué ce mercredi 2 novembre 2022, que Justin Trudeau participera au Sommet de la Francophonie à Djerba du 19 au 20 novembre.

Il s’agira d’un troisième Sommet de la Francophonie pour Trudeau. Ce dernier soulignera « l’importance de protéger la démocratie et les droits de la personne, de défendre et de promouvoir la langue française et de continuer à resserrer nos liens avec nos partenaires de la Francophonie sur tous les continents », indique le communiqué.