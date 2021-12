Trump a caché un test positif au Covid 3 jours avant son débat contre Biden

Un nouveau livre explosif contre Donald Trump. Mark Meadows, ancien directeur de cabinet de l’ancien président américain, va publier un livre dans lequel il accuse le républicain d’avoir tenu secret un test positif au Covid-19 alors qu’il devait débattre contre Joe Biden trois jours plus tard, le 29 septembre 2020.

D’après des extraits obtenus par le Guardian, Donald Trump a fait le choix de donner un test négatif réalisé peu après aux organisateurs du débat, et non pas le test positif qu’il avait effectué un peu plus tôt. Les premiers symptômes seraient apparus le 26 septembre. La date n’est pas anodine, puisqu’elle correspond à un grand rassemblement organisé à la Maison Blanche pour la présentation de la nomination d’Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Plus de 30 cas de contaminations parmi les participants avaient alors été détectés quelques jours plus tard.

Mark Meadows assure que Donald Trump avait conscience qu’il devait présenter un test négatif pour participer à l’événement. Mais « rien n’allait l’empêcher de s’y rendre », assure l’ancien directeur de cabinet.