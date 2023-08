Trump accroît son avance malgré ses déboires judiciaires

Du côté démocrate, malgré quelques bonnes nouvelles, dont la bonne croissance économique, le faible taux de chômage (3,5 %) et l’inflation en baisse, l’administration en place n’a pas la cote. Notons qu’un procureur spécial vient d’être nommé pour enquêter sur le fils du président, Hunter Biden. Cette situation sème des inquiétudes dans le camp de Joe Biden.

Du côté républicain, malgré la présence de plusieurs candidats dans la course à l’investiture, l’ancien président Trump a considérablement augmenté son avance sur ses rivaux au fil des dernières semaines.

Cette situation s’explique notamment par le fait que Donald Trump domine le paysage médiatique en raison des nombreuses accusations qui ont été déposées contre lui devant les tribunaux.

Aujourd’hui, on constate que chacune des accusations déposées par la justice contre l’ancien président a eu l’effet d’augmenter ses appuis dans les sondages et de stimuler la cueillette de fonds de sa campagne. Plus encore, la stratégie de Trump d’accuser les autorités judiciaires et l’administration Biden de persécution politique tout en se présentant en victime semble avoir eu un impact nettement favorable sur sa candidature jusqu’à présent, estime la Presse de Montréal.