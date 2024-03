Trump affirme que  Biden « doit passer un test cognitif »

Toutes les occasions sont bonnes pour Donald Trump pour rabaisser Joe Biden. Au lendemain de la visite médicale du président américain où il a été déclaré « apte » au poste de président, Donald Trump s’est moqué de son état physique. Jeudi 29 février, il a écrit un message sur son réseau social Truth Social : « Joe Biden doit passer un test cognitif. Peut-être que de cette façon, nous pourrions découvrir pourquoi il prend des décisions aussi terribles. »

Puis, Donald Trump s’est vanté d’avoir passé deux tests cognitifs où il a « excellé ». Il affirme également que « tous les présidents ou les gens qui veulent le devenir, doivent obligatoirement passer ce test ! » Des cinglantes attaques alors que la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a affirmé mercredi 28 février que Joe Biden « passe un test cognitif tous les jours alors qu’il passe d’un sujet à un autre, comprenant le niveau granulaire de ces sujets », indique The Hill. L’âge et la santé de Joe Biden sont souvent pointés du doigt par ses détracteurs, d’autant plus à l’approche de la prochaine élection présidentielle.

