Trump dédaigne Pelosi qui déchire la copie de son discours

Les tensions entre Donald Trump et Nancy Pelosi se sont exacerbées à l’occasion du discours sur l’état de l’Union, mardi soir au Congrès, où le président républicain a snobé la cheffe de file de l’opposition démocrate en évitant évité de serrer la main. Elle a réagi en déchirant la copie du discours qu’il lui avait remise.

Bien que Donald Trump et elle ne se soient plus vus ni entretenus depuis une réunion avortée à la Maison blanche quatre mois plus tôt, Nancy Pelosi a semblé surprise. Elle a omis les formules d’usage avec lesquelles la “speaker” annonce traditionnellement le discours du président.

“Membres du Congrès, le président des Etats-Unis”, s’est contentée de dire Pelosi pour présenter Trump.

Lorsque le président républicain a terminé son discours, la représentante démocrate s’est levée et a déchiré la copie du discours qu’il lui avait remise.

Kayleigh McEnany, porte-parole de la campagne Trump, a dénoncé via Twitter le “comportement élitiste” de Nancy Pelosi, décrivant celle-ci comme “aveuglée” par sa haine à l’égard de Donald Trump.

Postant sur le réseau social une photo de sa main tendue en direction de Donald Trump, Nancy Pelosi a déclaré que les “démocrates ne cesseront jamais de tendre la main de l’amitié pour faire le nécessaire pour le peuple.”

“Nous œuvrerons pour trouver un terrain d’entente quand cela sera possible, mais nous défendrons notre terrain quand cela ne sera pas possible”, a-t-elle ajouté.