Trump demande à être “immédiatement” jugé au Sénat

Au lendemain de sa mise en accusation par la Chambre des représentants, Donald Trump a déclaré jeudi qu’il souhaitait la tenue immédiate d’un procès en destitution au Sénat, pour lequel les démocrates poussent les républicains à accepter de convoquer comme témoins de hauts conseillers du président américain.

La présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle ne transmettrait pas formellement la mise en accusation de Donald Trump au Sénat tant que le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ne ferait pas connaître ses intentions sur les modalités du procès.

Pelosi ne devrait pas faire évoluer sa position avant début janvier et la reprise des travaux parlementaires après les fêtes de fin d’année, selon des assistants parlementaires.

McConnell, qui s’est entretenu jeudi après-midi avec le chef de file de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a dit que les deux camps étaient actuellement dans l’impasse.

La procédure de destitution a accentué les divisions partisanes à Washington, et les récents sondages dessinent une opinion de plus en plus scindée en deux aux Etats-Unis.