Trump  dit avoir ‘près de 100%’ de chances de battre Joe Biden à la Présidentielle de 2024

Donald Trump s’est vanté d’avoir « près de 100% » de chances de battre Joe Biden s’il l’affronte lors de l’élection présidentielle américaine de 2024.

L’homme de 77 ans – qui encourt un maximum de 55 ans de prison s’il est reconnu coupable des quatre chefs d’accusation contre lui liés à l’émeute du Capitole du 6 janvier et à son complot présumé pour rester au pouvoir – s’est également moqué de son plus proche rival pour la nomination républicaine Ron DeSantis, qu’il mène dans les sondages par plus de 40 points.

L’ancienne star de la télé-réalité a également déclaré au Sunday Times à l’Iowa State Fair samedi (12.08.23) qu’il avait « près de 100% » de chances de battre le président Joe Biden lors d’une élection nationale.

Trump a également déclaré à DailyMail.com lors de l’événement à propos de DeSantis: « Il n’y avait pas beaucoup de gens qui se sont présentés. Ce n’est pas bon. Il fait très mal dans les sondages. Très, très mal. Et je pense qu’il va bientôt quitter la course, je pense.