Trump encourage les manifestations contre le confinement

La grogne contre le confinement prend de l’ampleur aux Etats-Unis. Alors que des manifestations se sont déroulées dans une demi-douzaine d’Etats ces derniers jours, Donald Trump, qui prône au pupitre de la Maison Blanche le respect des consignes, a semblé les encourager sur Twitter vendredi.

En pleine crise du coronavirus, le président américain a ciblé trois Etats dirigés par des gouverneurs démocrates, tweetant, à quelques minutes d’intervalle : « Libérez le Minnesota ! », « Libérez le Michigan ! » et « Libérez la Virginie ». Pour ce dernier Etat, il a ajouté, en référence au droit des Américains à porter des armes : « Et sauvez votre formidable deuxième amendement. Il est assiégé ! ». Le gouverneur démocrate de l’Etat de Washington, Jay Inslee, s’est aussitôt indigné estimant que ces tweets présidentiels encourageaient, « des actes dangereux et illégaux ».