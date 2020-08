Trump est « cruel » et « menteur », affirme sa sœur dans un enregistrement secret

Dans la famille Trump, tout le monde n’aime pas Donald. Maryanne Trump Barry, la sœur du président américain, dresse ainsi un portrait peu flatteur de son frère, comme l’attestent ses propos enregistrés en secret et révélés par le Washington Post (en anglais) samedi 22 août. Donald Trump est un homme « cruel » et « menteur », qui « n’a aucun principe », déclare sa sœur, qui dénonce sa « fausseté » et sa « cruauté » et s’offusque de « ses fichus tweets » et de « ses mensonges ».

« Tout ce qu’il veut c’est plaire à sa base » électorale, affirme Maryanne Trump Barry, qui s’en prend notamment à la politique migratoire mise en place par son frère, qui a conduit à la séparation d’enfants et de leurs parents à la frontière et à leur envoi en centres de détention. Maryanne Trump Barry affirme en outre qu’il a triché à des concours universitaires. « Il est entré à l’université de Pennsylvanie parce qu’il a fait passer les examens à quelqu’un d’autre », dit Maryanne Trump Barrye, assurant se souvenir du nom de l’intéressé.