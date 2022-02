Trump lâché par ses experts comptables

Le cabinet d’experts comptables de l’ancien président américain Donald Trump a décidé de se séparer de son client de longue date. Motif : les déclarations financières qu’il lui a fournies sur près d’une décennie n’étaient pas fiables, selon des documents judiciaires dévoilés lundi 14 février.

La semaine dernière, le groupe Mazars avait informé la Trump Organization dans une lettre qu’il ne travaillerait plus pour l’entreprise, qui fait l’objet d’une enquête pour une possible fraude fiscale. Le document a été présenté au tribunal par la procureure générale de l’Etat de New York, Letitia James, qui demandait à un juge d’obliger Donald Trump à témoigner dans le cadre de l’investigation. Mme James a annoncé, en janvier, que son équipe avait découvert des preuves d’évaluation frauduleuse d’actifs.