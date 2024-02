Trump n’est pas immunisé contre les accusations de subversion de l’élection de 2020, selon la justice

Une cour d’appel fédérale a estimé mardi que Donald Trump ne bénéficiait pas de l’immunité face aux accusations selon lesquelles il aurait comploté pour renverser sa défaite électorale de 2020, ce qui rapproche l’ancien président américain d’un procès pénal sans précédent.

Un groupe de trois juges de la cour d’appel du district de Columbia a rejeté l’argument de . Trump selon lequel il ne peut être poursuivi parce que les allégations sont liées à ses responsabilités officielles en tant que président.

« Pour les besoins de cette affaire pénale, l’ancien président Trump est devenu le citoyen Trump, avec toutes les défenses de n’importe quel autre accusé pénal », a écrit le panel unanime. « Mais toute immunité exécutive qui aurait pu le protéger lorsqu’il était président ne le protège plus contre ces poursuites.

Cette décision, dont il est presque certain que Trump fera appel, rejette sa tentative d’éviter un procès pour atteinte à la démocratie américaine et à la transmission du pouvoir, alors même qu’il consolide sa position de favori pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle.

L’affaire restera en suspens au moins jusqu’au 12 février, afin de donner à Trump le temps de faire appel devant la Cour suprême des États-Unis.

Les avocats de Trump ont soutenu que les anciens présidents bénéficiaient de protections juridiques étendues et qu’ils ne pouvaient pas être poursuivis au pénal pour des actes officiels s’ils n’avaient pas été préalablement mis en accusation par la Chambre des représentants et démis de leurs fonctions par le Sénat.

