Trump pointe l’état « physique » et « mental » de Joe Biden

Donald Trump tire à nouveau à boulet rouge sur Joe Biden. L’ex-président américain, candidat à l’élection présidentielle de 2024, a prédit mardi 11 avril que son successeur démocrate ne se représenterait pas à cause de son état « physique » et « mental », tout en promettant lui-même de ne « jamais abandonner » malgré les enquêtes judiciaires.

« Je ne le vois pas y aller, d’un point de vue physique ou mental », a assuré Donald Trump, interrogé sur une possible candidature de l’actuel président lors de sa première interview télévisée, sur Fox News, depuis son inculpation fin mars. « Je ne pense pas qu’il puisse », a-t-il dit.

Joe Biden répète qu’il compte se présenter en 2024, même s’il n’est pas encore officiellement entré en campagne. Son âge est très commenté. À 80 ans, il est déjà le plus vieux président américain en exercice, et en aurait 86 à la fin d’un éventuel second mandat.

« Ce n’est pas une question d’âge », a toutefois martelé Donald Trump – à peine plus jeune avec ses 76 printemps. « Mais quelque chose ne va pas », a-t-il poursuivi. Le magnat républicain qui, au-delà de son inculpation ultra-médiatisée à New York, est visé par de nombreuses autres enquêtes, a promis qu’aucun ennui judiciaire ne pourrait le dissuader de se présenter en 2024. « Non je n’abandonnerai jamais, ce n’est pas mon truc, je ne le ferai jamais », a-t-il assuré.