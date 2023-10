Trump qualifie de « simulacre » le procès sur ses actifs immobiliers

Donald Trump, accusé avec deux de ses enfants d’avoir surévalué de manière colossale pendant des années leurs actifs immobiliers, est arrivé lundi dans un tribunal de New York pour un procès civil que le favori des républicains à la présidentielle de 2024 a qualifié de « simulacre. »

« Nous avons une procureure générale raciste qui est un spectacle d’horreur (…). C’est une arnaque, » a attaqué l’ancien président des Etats-Unis juste avant de pénétrer dans la Cour suprême de l’Etat de New York (tribunal de première instance, NDLR), où il est cité comme témoin.

Ce procès au civil, prélude d’un marathon judiciaire, pourrait menacer l’empire économique de Donald Trump.

La plaignante dans cette affaire, la procureure générale de l’Etat de New York Letitia James (équivalent de ministre locale de la Justice) a assuré devant le palais de justice de Manhattan que la « justice allait prévaloir » et accusé le milliardaire républicain de « fraudes répétées » et d’avoir « triché ».