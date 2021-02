Trump regrette de ne pas avoir nommé trois de ses enfants à la Cour suprême des USA

Donald Trump a accordé une interview à la chaîne de télévision Fox News,l’occasion pour l’ancien président américain de faire part de l’un de ses plus grands regrets. En effet, s’il pouvait revenir en arrière, l’ancienne figure emblématique du Parti républicain nommerait trois de ses enfants à la Cour suprême des Etats-Unis. Selon lui, Ivanka, Donald Junior et Eric seraient « de bien meilleurs juges » que les « trois clowns » qu’il a pourtant choisi de nommer au sommet du pouvoir judiciaire des USA.

Pour rappel, Donald Trump a lui-même décidé de propulser Neil Gorsuch (en avril 2017), Brett Kavanaugh (en octobre 2018) et Amy Coney Barrett (en octobre 2020) sur le devant de la scène en leur offrant le statut de juges assesseurs. L’ex-chef d’Etat a estimé que ces derniers « sont les pires personnes qui n’aient jamais travaillé pour lui ». « Et ça inclut Scaramucci », a-t-il ajouté, en s’en prenant ainsi à son ancien directeur de la communication de la Maison-Blanche, qui avait soutenu Joe Biden lors de sa campagne présidentielle. L’ex-président a également évoqué le fait que l’instance judiciaire a permis à un procureur de New York d’obtenir le droit de demander une copie de ses déclarations d’impôts. « Aucun de ces trois crétins n’a même appelé pour me demander ce qu’ils devaient faire. Aucune gratitude », a-t-il déploré, en estimant que « les lois devaient être changées ».