Trump réplique à Biden: « C’est lui, l’ennemi de l’Etat »

L’ancien président américain Donald Trump a répondu samedi à Joe Biden, qui l’a dépeint en menace pour la démocratie, en le traitant à son tour d' »ennemi de l’Etat » et en faisant son procès en incompétence, lors d’un meeting de campagne en Pennsylvanie pour les élections de mi-mandat.

Devant ses partisans, le milliardaire républicain a aussi dénoncé la spectaculaire perquisition du FBI dans sa résidence de Floride, le 8 août à Mar-a-Lago, en qualifiant cet acte d’enquête d’un « des abus de pouvoir les plus choquants de la part d’une administration dans l’histoire américaine ».

Dans l’ Etat de Pennsylvanie qui sera clé dans la bataille pour le contrôle des deux chambres, son rival l’avait précédé cette semaine et attaqué avec une virulence rare, l’accusant de représenter, avec « les +républicains MAGA+ » (Make america great again), « un extrémisme qui menace les fondations mêmes de notre République ». A Philadelphie, berceau des Etats-Unis, Joe Biden avait même appelé à sauver « l’âme de l’Amérique », fustigeant ceux qui « ne respectent pas la Constitution », « ne croient pas à l’Etat de droit », « ne reconnaissent pas la volonté du peuple ».

« C’est lui (Joe Biden), l’ennemi de l’Etat », a voulu lui répondre Donald Trump, dénonçant « le discours le plus vicieux, haineux et diviseur jamais prononcé par un président américain ». « Son discours n’était que haine et colère », a-t-il insisté, à l’unisson de ses partisans.