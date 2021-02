Trump s’apprête à prononcer son premier discours en tant qu’ex-président

A peine deux mois après son départ de Washington, Donal Trump doit prendre la parole ce dimanche soir à l’occasion de la clôture de la conférence conservatrice CPAC qui a lieu à Orlando, en Floride.

Pour ce premier discours depuis le 20 janvier, l’ancien président devrait parler de « l’avenir du parti républicain et du mouvement conservateur », selon son entourage. Il devrait aussi critiquer amèrement les premières semaines de Joe Biden à la Maison Blanche, évoquant notamment des questions d’immigration et la fermeture des écoles, selon The New York Times.

Mais chez ses alliés et ses opposants, la même question résonne: le milliardaire de 74 ans prévoit-il aussi, et surtout, d’annoncer qu’il se présentera à nouveau en 2024? Sans doute pas directement, ont indiqué les organisateurs, mais le tribun devrait bien flirter ouvertement avec cette idée.

« C’est un showman, bien sûr que dimanche il sera question de son retour en politique, mais je pense qu’il va plutôt choisir de se faire désirer pour 2024, laisser planer le doute. En attendant, il sera très clair sur son intention d’influencer l’échéance de 2022 qui lui servira de tremplin », explique au HuffPost Françoise Coste, professeure d’études américaines à l’université Toulouse-Jean Jaurès.