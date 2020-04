Trump suspend la contribution américaine à l’OMS

En raison de sa ”mauvaise gestion” de la pandémie, Donald Trump a mis à exécution sa menace en suspendant la contribution américaine à l’OMS.

Les États-Unis, premier bailleur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avec plus de 400 millions de dollars par an, vont arrêter de la financer le temps d’évaluer son rôle ”dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus”, a déclaré le Président américain.

En effet, il lui reproche de s’être alignée sur les positions de la Chine, que Washington accuse d’avoir initialement caché la gravité du virus lorsqu’il y a fait son apparition en décembre.