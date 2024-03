Trump veut plier le match contre Haley lors du « Super Tuesday »

Donald Trump compte sur une démonstration de force mardi lors de la grande journée électorale du « Super Tuesday » pour écarter définitivement sa dernière rivale républicaine Nikki Haley, et se consacrer au match retour contre Joe Biden.

Le « Super Tuesday » est un rendez-vous incontournable de la politique américaine, lors duquel 15 Etats organisent simultanément leurs primaires pour la présidentielle.

Du Maine à la Californie, du Texas à la Virginie, de l’Alaska à l’Arkansas, des millions d’Américains sont appelés aux urnes pour désigner leurs prétendants démocrate et républicain à l’élection de novembre.

Mais cette grande journée électorale, qui fait habituellement l’objet d’une attention médiatique énorme, a une saveur un peu différente cette année, tant elle paraît jouée d’avance.

Côté républicain, seuls deux candidats sont encore en lice.Donald Trump, 77 ans, est de très loin le favori, en dépit de ses ennuis judiciaires.

A l’exception de la primaire dimanche à Washington, la capitale des Etats-Unis, remportée par Haley, l’ex-président a gagné toutes les primaires organisées par son parti depuis janvier et, ce faisant, écrémé une grande partie de la concurrence républicaine.

aley, 52 ans, est donc la seule à encore lui barrer la route. Le plaidoyer de cette femme, la seule en lice chez les républicains, est simple: « Nous ne survirons pas à quatre ans de plus du chaos de Trump. »

Donald Trump, qui ne cesse d’affubler sa rivale de sobriquets peu flatteurs — « cervelle d’oiseau » est son favori — martèle que Nikki Haley « va perdre chacun des Etats » en jeu mardi.

« Elle ne suscite pas d’enthousiasme, ne mobilise pas les foules, rien », a-t-il tranché dans une publication sur son réseau, Truth Social.

Côté démocrate, le président Joe Biden, 81 ans, est candidat à sa réélection et ne fait face à aucune opposition sérieuse. Les candidatures de deux démocrates lancés à sa poursuite, l’élu du Minnesota Dean Phillips et l’autrice à succès Marianne Williamson, n’ont jamais vraiment suscité d’enthousiasme, malgré les critiques récurrentes exprimées par les électeurs sur l’âge du président, ou son soutien à Israël.

Les élections de mardi relèvent donc quasiment de la formalité.

