TUI lancera de nouveaux vols vers la Tunisie au départ de Belfast

La compagnie aérienne de vacances TUI lancera l’année prochaine de nouveaux vols vers la Tunisie Chypre au départ de l’aéroport international de Belfast.

Les vols vers la Tunisie seront lancés chaque dimanche du 26 mai 2024 au 29 septembre 2024, et les vacanciers locaux pourront choisir parmi les stations balnéaires suivantes : Hammamet, Monastir, Port El Kantaoui, Skanes, Sousse, Yasmine Hammamet et Mahdia.

Selon la compagnie, les nouveaux vols vers Chypre et la Tunisie offrent de nombreuses possibilités aux familles.

Craig Morgan, responsable de l’Irlande pour TUI, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir le retour de Larnaca, à Chypre, qui est l’une de nos destinations les plus demandées, ainsi que la destination populaire de la Tunisie.

« Nous voulons que chacun de nos clients puisse créer des vacances aussi uniques que lui.

« Ces changements offrent à nos clients un plus grand choix pour la destination et la durée de leurs vacances. Si l’on ajoute à cela la variété et le choix des hôtels TUI, qui vont du haut de gamme, du sur mesure et du tout compris aux centres de villégiature et aux vacances en famille, nous avons réuni tous les éléments pour aider nos clients à créer les vacances TUI parfaites ».

Le directeur général de l’aéroport international de Belfast, Graham Keddie, a déclaré : « TUI est l’un de nos plus anciens clients et nous nous réjouissons de l’ajout de nouveaux services vers Larnaca et la Tunisie.

« Ces destinations sont demandées depuis longtemps par nos passagers et nous sommes ravis que TUI ait élargi sa gamme de destinations pour les inclure ».