TUI lancera une nouvelle liaison vers Enfidha à partir de l’aéroport de Bournemouth 

Le tour-opérateur TUI va lancer de nouveaux vols et une fréquence accrue pour l’été 2024 au départ de l’aéroport de Bournemouth.

60 000 sièges supplémentaires sont prévus par l’opérateur, ce qui représente une augmentation de 33 % de la capacité à l’aéroport de Bournemouth par rapport à cette année.

En outre, TUI basera un deuxième avion à l’aéroport et proposera une plus grande fréquence de vols.

Une nouvelle liaison vers Enfidha, en Tunisie, sera mise en place dans le cadre des plans d’expansion de la compagnie.

Les vols vers Ibiza, Lanzarote, Minorque, Héraklion, Paphos et Ténériffe seront tous augmentés et opérés deux fois par semaine.

De son côté, TUI propose un service bihebdomadaire à destination de Corfou, Héraklion et Rhodes, ainsi que des vols vers Céphalonie et Zakynthos.

Il y aura également deux vols par semaine vers Dalaman et Antalya en Turquie, et quatre vols hebdomadaires vers Majorque, dont deux avec Marella Cruises.

Steve Gill, directeur général de l’aéroport de Bournemouth, a déclaré : « Avec un avion supplémentaire basé à l’aéroport de Bournemouth et une nouvelle liaison vers Enfidha en Tunisie, nous offrons encore plus de choix et de flexibilité à nos passagers.

« Nous sommes impatients d’accueillir davantage de visiteurs dans notre aéroport.

« En travaillant en étroite collaboration avec TUI, cette capacité supplémentaire est une excellente nouvelle pour notre aéroport et l’économie locale.

Andrew Flintham, directeur général de TUI, a déclaré : « Nos clients veulent plus de flexibilité et la possibilité de choisir un aéroport de départ proche de chez eux – et c’est exactement ce que le nouveau programme d’été de TUI 2024 a été conçu pour faire.