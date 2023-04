Tunis abritera l’UfM-UNIDO Women Business Forum 2023, les 6 et 7 juin

L’UfM-UNIDO Women Business Forum 2023 aura lieu les 6 et 7 juin à Tunis, et sera l’occasion d’explorer la thématique de l’autonomisation des femmes dans l’industrie et l’innovation, en analysant spécifiquement les impacts de l’industrie 4.0 sur les travailleuses et les entrepreneuses au sein du secteur manufacturier.

Les participants discuteront des modèles et des bonnes pratiques qui devraient être diffusés pour s’assurer que les femmes sont habilitées à atteindre un rôle de leadership fort dans les secteurs de l’innovation, y compris en tant qu’entrepreneurs, et en favorisant un changement de comportement à l’égard des femmes dans les domaines STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques).

S’appuyant sur sept années d’expérience en matière de dialogue avec les femmes entrepreneurs, les organisations nationales de femmes entrepreneurs, les organisations internationales de premier plan et les programmes de soutien aux entreprises de la région euro-méditerranéenne, le Forum des femmes entrepreneurs de l’UpM est une plateforme régionale annuelle qui offre aux femmes entrepreneurs et aux entreprises dirigées par des femmes une occasion unique de faire passer leur entreprise au niveau supérieur en s’inspirant de modèles d’entreprise innovants et réussis, et en établissant des relations d’affaires et des réseaux professionnels. Lors de ses dernières éditions, le Forum des femmes entrepreneurs de l’UpM a bénéficié d’une coopération fructueuse avec l’ONUDI.

Alors que la révolution de l’industrie 4.0 crée des opportunités pour des modèles de production nouveaux et plus écologiques, les femmes entrepreneurs de la région MENA semblent peu conscientes de celles offertes par les nouvelles technologies. Selon une enquête de l’ONUDI menée auprès de 1418 femmes entrepreneurs dans le secteur manufacturier en Algérie, en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc, dans l’État de Palestine et en Tunisie en 2019-2020, les personnes interrogées ont démontré une connaissance très limitée de l’Industrie 4.0 (62% indiquant peu ou pas de familiarité) et des concepts connexes. La même enquête a indiqué que seul un quart des femmes entrepreneurs interrogées utilisent les technologies numériques à un certain stade des processus de conception, de fabrication et de vente des produits de leur entreprise. Pourtant, l’accès à la technologie tend à favoriser l’esprit d’entreprise. Aujourd’hui, un entrepreneuriat réussi exige des compétences numériques ainsi qu’une volonté d’innovation et de durabilité.