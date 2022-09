Tunis accueille le 1er Forum Afrique-France de la transition écologique et énergétique

Business France, l’agence française en charge de l’internationalisation de l’économie française, et l’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), avec le soutien de Scheiner Electric, organisent du 27 au 29 septembre prochain, à Tunis, le premier Forum Afrique-France de la transition écologique et énergétique.

A quelques semaines de la COP 27 de Charm el-Cheikh (Egypte) et du XVIIIe Sommet de la Francophonie de Djerba, cet événement offre des opportunités de rencontres et d’échanges sur la transition écologique pour des décideurs publics, des collectivités territoriales et les entrepreneurs, les donneurs d’ordres et les institutions financières.

Les représentants de huit pays (Tunisie, Algérie, Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal, Egypte, Libye, France) exposeront les enjeux et les solutions en faveur de l’environnement, de la transition énergétique et de la ville durable.

Ce forum, qui verra la participation de 50 entreprises françaises, comportera un cycle de conférences autour des problématiques de la protection de l’environnement, de l’accès à l’eau, du développement des énergies renouvelables, du renforcement de l’économie circulaire, de la réduction de l’impact carbone. Des événements parallèles seront également proposés : rendez-vous BtoB, présentations de projets, de programmes, de start-up françaises et tunisiennes, démonstrations, en lien avec l’ensemble des partenaires.

Les entreprises tunisiennes sont cordialement invitées à prendre part à cet événement, pour explorer les synergies et développer avec des partenaires français et africains des projets permettant de réaliser objectifs de transition écologique et énergétique.

Le site du Forum #FTEE2022 et le lien d’inscription pour les entreprises: event.businessfrance.fr/forum-afrique-france-transition-ecologique/