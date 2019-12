Tunis : Fermeture d’un jardin d’enfant après le décès d’une enfant âgé de 3 ans

Le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors a décidé mercredi, la fermeture immédiate d’un jardin d’enfant à l’Aouina (Tunis) après le décès d’un enfant âgé de 3 ans, le 18 décembre 2019.

Elle a indiqué que le ministère s’est appuyé sur l’article 31 du cahier des charges réglementant le secteur des jardins d’enfants qui prévoit la fermeture immédiate de ce genre d’espaces si la sécurité et la santé des enfants sont menacées.

Le ministère a ajouté que la coordination avec les services sécuritaires et judiciaires se poursuit pour déterminer les causes du décès, soulignant que le dossier avait été pris en charge immédiatement par le commissariat régional de la femme et de la famille ainsi que par le Bureau du commissaire à la protection de l’enfance.

La mère de la victime avait affirmé à une station radio que son enfant ne présentait aucun signe de maladie lorsqu’elle l’avait déposé au jardin d’enfant et que selon les médecins, la mort est due à une suffocation liée à l’ingestion d’aliments.