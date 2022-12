Tunis: Marche de protestation du Front de Salut national sous haute sécurité

La Tunisie célèbre, ce samedi, le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme dans un contexte de crise politique où un dispositif de sécurité renforcé est déployé à l’emblématique avenue de Bourguiba à Tunis, selon une journaliste de l’agence Tunis Afrique-Presse sur place.

Des composantes de la société civile comme le Front de Salut national qui s’oppose aux choix du président Kais Saied, a programmé une marche de protestation sur cette avenue.

Une poignée de citoyens arborant le drapeau national rouge et blanc se sont rassemblés devant le théâtre municipal de Tunis, chantant et scandant des slogans et se promenant sur l’avenue dans un sens puis dans l’autre.

Cette formation politique dénonce des « restrictions » liées aux libertés et appelle au boycott des Législatives du 17 décembre prochain.

Des barrières couvrant un large périmètre devant le ministère de l’Intérieur ont été dressées alors que l’accès aux principales artères de la capitale a été bloqué.