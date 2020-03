Tunis Open by KIA : La marque KIA devient sponsor-titre du tournoi

Le Tennis Club de Tunis et City Cars KIA ont signé, ce jeudi 5 mars 2020, au siège de City Cars Kia, un accord au terme duquel KIA devient le sponsor-titre du Tunis Open. Le tournoi sera désormais dénommé « Tunis Open by KIA ».

« KIA est une marque dynamique dont le nom est associé à un grand nombre de sports depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd’hui très heureux de renforcer notre engagement avec le Tunis Open by KIA. Il s’agit d’une compétition incontournable, et notre engagement dépasse le simple sponsoring pour être une action marquant l’ancrage de la marque dans le soutien au sport en Tunisie en général, et le Tennis en particulier », a déclaré Riadh Annabi, DG de City Cars KIA.

Brahim Ben Abid, Président du Tennis Club de Tunis (TCT) s’est également montré très satisfait du renforcement du partenariat entre le TCT et Kia : « Nous sommes fiers de ce partenariat qui témoigne du soutien de KIA au Tennis et au Tournoi du Tunis Open, qui représente non seulement une opportunité pour le développement du Tennis en Tunisie mais aussi un tremplin pour les talents tunisiens. »

Depuis 2010, KIA Motors soutient fortement le Tunis Open. En devenant sponsor-titre à partir de cette édition, la marque renforce encore plus son positionnement sportif, et réaffirme son engagement à long-terme en faveur de sa promotion.« Devenir le partenaire principal du Tunis Open, vient confirmer qu’entre KIA et le Tunis Open, c’est une histoire qui dure. Je tiens à cette occasion à remercier KIA de leur engagement envers le Tennis mais surtout et aussi d’avoir cru et de continuer à croire en ce tournoi », a souligné avec enthousiasme le directeur du tournoi Hichem Riani. « KIA est beaucoup plus qu’un partenaire ou un sponsor-titre. C’est un grand ami du Tennis ».

Représentant l’un des événements sportifs incontournables de l’année en Tunisie, Le « Tunis Open by KIA » se tiendra du 13 au 19 avril prochain. Il sera précédé par le tournoi féminin « Nana Trophy », dont KIA est également sponsor privilège.

Le sport au cœur de la stratégie de KIA

City Cars, concessionnaire de la marque KIA en Tunisie, a toujours mis le sport au cœur de sa stratégie, renforçant continuellement son engagement dans diverses disciplines ; KIA a été le sponsor de l’équipe nationale de football, de l’escrimeuse Sarra Besbes et du Tennis Open depuis 2010.

Le sponsoring sportif est en effet un socle fondamental de la stratégie marketing de la marque sud-coréenne partout dans le monde faisant de KIA MOTORS le partenaire par excellence du sport. D’ailleurs la marque est classée parmi les plus grands sponsors du sport à travers son soutien à des événements phares tels que la Coupe du monde de Football, la Coupe d’Europe de Football, l’Open d’Australie et la NBA. Rappelons aussi que Rafael Nadal, vainqueur de 19 tournois du Grand Chelem, est ambassadeur international de la marque KIA.