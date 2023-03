Tunis, première ville MENA pour les voyageurs conscients, selon Kayak

Tunis, la capitale de la Tunisie, est en tête du classement des villes du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) pour les voyageurs conscients et attentifs grâce à la densité des marchés et à la possibilité d’acheter des articles d’occasion, ce qui permet de se plonger dans la culture locale, a déclaré Kayak, un moteur de recherche de voyages de premier plan, dans un nouveau rapport.

Le Kayak’s City Index for Mindful Travellers est un guide interactif conçu pour aider les voyageurs à prendre en compte les aspects liés au développement durable, tels que l’Airport Carbon Accreditation, le trafic local ou la qualité de l’air, dans les villes du monde entier lorsqu’ils planifient leur prochain voyage.

L’indice a analysé 167 villes dans 63 pays sur la base de 28 facteurs afin d’aider les voyageurs conscients à prendre des décisions de voyage plus éclairées. L’indice offre également la possibilité de personnaliser les résultats et de les filtrer en fonction des facteurs qui comptent le plus pour les voyageurs.

Dubaï occupe les trois premières places du classement pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique, grâce à ses options de location de voitures écologiques à des coûts inférieurs à ceux des voitures conventionnelles. Dubaï dispose d’une bonne connectivité ferroviaire et d’un grand nombre de routes piétonnes et de pistes cyclables au kilomètre carré. Tout cela permet aux voyageurs de se déplacer sans voiture et d’explorer les sites touristiques de la ville en émettant moins de carbone.

City trips est l’un des moteurs des voyages dans le monde, et l’on s’attend à ce que près de 800 millions de personnes visitent des destinations urbaines mondiales chaque année d’ici 2025, selon le « Global City Travel Report » (rapport sur les déplacements en ville dans le monde) publié par Oxford Economics.