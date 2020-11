Tunis: Sanlucar développe la première plantation de framboises à grande échelle en Tunisie

Entreprise Tunisienne de capitaux Espagnol (Groupe SanLucar) chargée de produire et de commercialiser des fruits de primeurs (essentiellement tomate, melon et poivron sur substrat)

- Publicité-

Le groupe espagnol Sanlucar développe actuellement la première plantation de framboises à grande échelle en Tunisie, en partie grâce à un financement de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), moyennant une enveloppe de 4 millions d’euros. Ce fruit est principalement exporté vers l’Europe et le Moyen-Orient.

«La Tunisie est un pays ayant un grand potentiel en termes de développement de l’horticulture», déclare Michael Brinkmann, directeur financier de Sanlúcar. « Nous sommes constamment à la recherche des meilleures zones de production dans le monde et la Tunisie offre des conditions très avantageuses, notamment son climat chaud et sa proximité de l’Europe. Cela rend le pays très intéressant pour un investissement dans le développement d’une agriculture moderne et durable », a-t-il dit cité par le site agricole Fresh Plaza.

« Flor’alia Farm possède une plantation en Tunisie cultivant de grandes perspectives, et à la suite de ce nouveau projet, nous allons être en mesure d’introduire de nouvelles variétés, développer et moderniser notre production», a-t-il ajouté.

Sanlúcar a déjà enregistré une croissance de la production des framboises en Tunisie pour deux saisons et travaille actuellement sur la mise en œuvre d’environ 30 nouveaux hectares. L’objectif pour les fermes de Flor’Alia est d’atteindre un total de 70 hectares. Pendant ce temps, elles continuent d’expérimenter la culture des bleuets, des fraises et des raisins. « Dans un avenir proche, nous devrons continuer de développer encore plus de plantations de petits fruits en Tunisie », a souligné Michael Brinkmann.

« Un autre avantage que nous avons acquis cette année est la possibilité d’exporter directement vers la Russie en été, outre le fait d’d’être plus près des marchés du Golfe, comme Dubaï ou Abu Dhabi, où la demande est en hausse, » a-t-il indiqué.

Pour le choix des variétés de framboises, Sanlúcar travaille en étroite collaboration avec des institutions comme Plant Sciences International ou Planasa. La période de production en Tunisie s’étend d’octobre à juin.