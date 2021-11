Tunis veut conclure de nouveaux partenariat avec Londres

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a reçu vendredi, l’ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Edward Oakden, à l’occasion de la fin de sa mission à la tête de la délégation britannique en Tunisie.

A cette occasion, le diplomate britannique a réitéré la disposition de son pays à continuer de soutenir la Tunisie, saluant le niveau de la coopération et de concertation entre les deux pays sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères. Pour sa part, Jerandi s’est félicité du niveau atteint par les relations tuniso-britanniques au cours de la dernière décennie ainsi que le soutien qu’apporte le Royaume-Uni à la Tunisie. Il a souligné la nécessité de poursuivre les concertations bilatérales en vue de renforcer la coopération dans les différents domaines et conclure de nouveaux partenariats.

- Publicité-