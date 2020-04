TUNISAIR annonce l’ouverture de certaines de ses agences à partir du 14 avril

La compagnie aérienne Tunisair a annoncé que ses agences à la Marsa, El Menzeh, Bizerte, Nabeul, Sousse et Djerba (Houmt-Souk), seront ouvertes les jours du 14, 15, 16 et du 17 avril 2020 à partir de 9h jusqu’au 13h, et ce dans le cadre de l’exécution du programme des vols de rapatriement des tunisiens bloqués à l’étranger.

Concernant l’agence de Tunisair à l’aéroport de Tunis Carthage, elle sera ouverte depuis la date du lancement des vols, selon le même horaire.

Tunisair appelle ses clients à consulter le programme de ses vols, à travers ce lien https://urlz.fr/coww.