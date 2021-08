Tunisair : Conditions d’entrée en Tunisie

La compagnie nationale Tunisiair, a rappelé mardi, que tous les voyageurs se rendant en Tunisie doivent respecter un nombre de conditions, et ce, conformément à la décision des autorités tunisiennes. Il s’agit de :

-Présenter lors de l’enregistrement un certificat du test RT-PCR négatif dont la date de résultat n’excède pas les 72 heures. Sont exemptés de cette mesure les enfants de moins de 12 ans.

-Se soumettre à un auto-confinement d’une période de 7 jours à partir de la date de l’arrivée en Tunisie.

-Se conformer au dépistage rapide aléatoire qui sera mené sur un échantillon des passagers à l’arrivée.

-Remplir les informations obligatoires demandées sur httpss://app.e7mi.tn, puis imprimer et signer les deux documents générés par l’application, à savoir la fiche sanitaire et la fiche d’engagement, et les remettre aux services sanitaires au point de contrôle thermique à l’arrivée aux aéroports tunisiens, après la vérification de ces deux documents par les compagnies aérienne avant l’embarquement du passager.