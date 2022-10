Tunisair dans le viseur des siens!

Des employés, actuels et anciens , de Tunisair, ont provoqué des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société, et ce, dans le cadre de litiges professionnels ; poussant le Président-directeur- général à publier une note interne évoquant une éventuelle incapacité à payer les salaires et les primes à partir du 1er octobre.

La procédure risque toutefois de durer longtemps, car même le syndicat de base de la société ne comprend pas le timing, qu’il juge « inadéquat » étant donné les affaires en instance dans les tribunaux.

En effet, le secrétaire général du syndicat, Najm Mzoughi, a affirmé dans un post Facebook le 30 septembre dernier que « ce qu’ont commis nos collègues, ne l’a été commis par personne d’autre. (…) L’histoire retiendra que la faillite de Tunisair se fera par ses enfants, les châteaux forts étant souvent pris de l’intérieur ». A suivre…