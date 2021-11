Tunisair, en « Code-Share » avec Emirates

Tunisair et Emirates Airlines, ont conclu un accord de coopération commerciale sur une base du « Code-Share ». Cet accord devrait permettre à Tunisair de commercialiser et de vendre un nombre illimité de sièges sur les vols opérés par Emirates entre Tunis et Dubaï.

- Publicité-

L’accord, qui entrera en vigueur le mardi 9 novembre 2021, permet aux passagers de Tunisair partout dans le monde de réserver un billet unique à des tarifs préférentiels vers Dubaï via la Tunisie. C’est ce qu’indique un communiqué de la compagnie, rendu public ce vendredi 5 novembre 2021.

« Il convient de noter que cette formule de coopération entre les deux compagnies, se répercutera positivement en offrant plus d’options de voyage sur les vols opérant entre la Tunisie et Dubaï, dans une première étape, et Tunisair se réjouit de renforcer son partenariat avec Emirates Airlines dans les prochains mois, afin d’offrir des destinations supplémentaires aux voyageurs au-delà de la Tunisie et de Dubaï », explique le même communiqué.