Tunisair Express étoffe sa flotte par 3 ATR 72-600

Tunisair Express et ATR ont annoncé avoir confirmé une commande ferme de trois ATR 72-600. Les turbopropulseurs ATR modernes, leaders du marché, soutiennent les activités des compagnies aériennes en réduisant de 40% la consommation de carburant et en émettant 40% de CO2 en moins, par rapport à un avion régional. La cabine ATR-600 offrira également aux passagers de Tunisair Express la meilleure expérience à bord, y compris le système de divertissement en vol Cabinstream de l’ATR, permettant aux passagers de profiter de leur vol en accédant à une gamme de contenus multimédias sur leurs appareils électroniques personnels.

Le directeur général de Tunisair Express, Yosr Chouari, a déclaré: «Nous avons un partenariat fort et de longue date avec ATR depuis le début des années 90 et nous sommes heureux d’introduire l’ATR 72-600 moderne dans notre flotte grâce au soutien du gouvernement tunisien société mère Tunisair. Lors du choix d’une stratégie de renouvellement de la flotte, il était clair que la combinaison de son économie imbattable et de ses performances les plus éco-responsables faisait de l’ATR le meilleur choix pour notre réseau régional. De plus, nous sommes persuadés que nos passagers apprécieront grandement la cabine moderne et spacieuse dotée des sièges les plus larges de sa catégorie et la nouvelle technologie de pointe Cabinstream, offrant à nos passagers une expérience à bord exceptionnelle. “

Stefano Bortoli, Président Directeur Général d’ATR, a déclaré: «La décision de Tunisair Express d’acquérir trois nouveaux ATR 72-600 est une nouvelle approbation de notre produit et valide notre politique de développement continu. Avec une fiabilité d’expédition de 99,7%, son efficacité par temps chaud et ses performances parfaitement adaptées aux opérations envisagées par Tunisair, l’ATR est l’avion idéal pour continuer à fournir la connectivité essentielle à travers la Tunisie et au-delà de ses frontières. “