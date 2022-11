Tunisair express «Partenaire Premium» du Sommet de la francophonie de Djerba

Tunisair express sera le « Partenaire Premium » du 18e Sommet de la francophonie qui se tiendra les 19 et 20 novembre à Djerba, et ce, en vertu d’un accord de partenariat qui vient d’être conclu par la compagnie aérienne et l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA).

L’accord stipule que la compagnie assurera le transport de tous les membres du COS sur sa ligne Tunis-Djerba-Tunis, indique un communiqué publié, jeudi, par Tunisair Express.

Cet accord a été signé par la directrice générale de Tunisair Express, Yosr Chouari et le directeur général par intérim de la FIPA, en sa qualité de représentant du Comité d’organisation du Sommet (COS), Hatem Essoussi.

Dans ce contexte, la compagnie prévoit de renforcer ses fréquences entre la capitale et l’île afin de répondre à la demande du COS mais aussi à celle des délégations nationales et internationales se redront à Djerba durant toute la période du Sommet, ajoute la même source.

Lors de la cérémonie de signature de cet accord, la directrice générale de Tunisair Express a déclaré que toutes les ressources de la compagnie seront déployées dans le cadre d’une stratégie mise en place à l’occasion qui prévoit notamment la programmation de vols supplémentaires.

L’objectif étant, selon elle, de permettre aux passagers de se déplacer à Djerba avec un maximum de flexibilité au niveau des horaires.

De son côté, Hatem Essoussi a souligné que « la compagnie aérienne jouera sans aucun doute un rôle clé dans la réussite du Sommet de la Francophonie que notre pays s’apprête à accueillir dans les prochains jours ».