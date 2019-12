Tunisair Express reçoit son deuxième avion ATR 72-600

Le deuxième avion “ATR 72-600”, de la compagnie Tunisair Express “Karkouane” a atterri, cet après-midi, à 14H15mn, au Terminal 2 de l’aéroport international Tunis Carthage. Il est le deuxième avion de ce type qui s’ajoute à la flotte de la société dans le cadre d’une commande de 3 avions au près de leur fabricant, à Toulouse (France).

L’appareil, accueilli et arrosé par des jets d’eau, comme il est de coutume dans le monde aéronautique, est la deuxième livraison de trois avions acquis, dont le troisième sera livré en mars 2020.

Doté de 72 sièges, cet avion est équipé de turbopropulseurs qui consomment moins de carburant et émettent moins de CO2 en comparaison avec un jet régional, selon Tunisair Express.

Le directeur de l’exploitation au sein de Tunisair Express, Khaled Abdeladhim a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP que “le nouvel appareil aidera à éviter les retards des vols et permettra de les mieux organiser, que ce soit les vols internes ou internationaux”. Le premier avion ATR 72-600, déjà opérationnel assure des vols internes et internationaux, a-t-il fait remarquer.

La commande de Tunisair express intervient, rappelle-t-on, dans le cadre du projet de restructuration de la compagnie et du renouvellement de sa flotte, moyennant un investissement estimé à 150 Millions de Dinars (MD).

Créée en 1992, Tunisair Express qui était au début Tuninter (Lignes intérieures) et après “SevenAir” (2000), opère sur les lignes intérieures tunisiennes et aussi sur les destinations internationales proches. Elle assure également des offres de vols Charter, notamment aux agents de voyage européens.