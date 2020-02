Tunisair fait recours à une société privée pour lutter contre le vol des bagages

Une société privée a pris en charge, depuis le 1er février 2020, le traitement des bagages au sein de l’Aéroport International Tunis Carthage, pour mettre fin aux actes de vol, accélérer et améliorer les services de chargement et de réception des bagages, a annoncé, lundi, le PDG de Tunisair, Elyes Mnakbi,

Le premier responsable de Tunisair assistait, lundi, aux côtés du ministre du Transport par intérim, Réné Trabelsi et à une séance d’audition, à l’ARP, par les députés de la Commission des affaires des Tunisiens à l’étranger. L’audition a été consacrée aux préparatifs de Tunisair et de la CTN (Compagnie tunisienne de navigation) pour le retour, en Tunisie, des Tunisiens à l’étranger, pour la saison estivale 2020.

Le fléau du vol des bagages à l’Aéroport International Tunis Carthage, s’est aggravé ces dernières années, déclenchant une grande polémique et la colère des citoyens et des passagers. Les députés ont dénoncé, eux mêmes, des actes de vols, survenus récemment et partagés sur les réseaux sociaux.

Ils ont également critiqué la qualité des services d’accueil, les retards de vols et la cherté des prix des billets d’avion.

Pour mémoire, la douane, avait mis en place, depuis juillet 2018, une cellule d’intervention pour mettre fin, ou du moins limiter le phénomène de vol des bagages à l’aéroport de Tunis-Carthage.

Cette cellule appelée “cellule de choc”, a limité considérablement les cas de vol de bagages à l’intérieur de l’aéroport “puisqu’elle permet de contrôler tout le circuit de transport”, selon le bureau douanier de l’Aéroport Tunis-Carthage.