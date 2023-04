Tunisair : Hausse des recettes de 29%, à 292 MD, à fin mars 2023

«La compagnie aérienne Tunisair a enregistré une amélioration au niveau de ses recettes du transport, de 29%, pour atteindre près de 292 millions de dinars (MD), durant le premier trimestre 2023», d’après les indicateurs d’activité publiés vendredi, sur le site de la Bourse de Tunis.

Cette hausse a été favorisée par l’accroissement du nombre de passagers transportés de 24%, passant de 412 mille, à fin mars 2022 à 509 mille passagers, à fin mars 2023.

En parallèle, la recette moyenne par passagers (vols réguliers) et par heures de vol (charters) ont évolué respectivement de 5,3% et 5%, durant les trois premiers mois de l’année en cours.

Toutefois, le part du marché du transporteur national a baissé, passant de 33,1% à 28,8%, actuellement. De même, la ponctualité de flotte a régressé de 42% à 37%.

En termes de charges, l’amélioration de l’activité a été accompagnée par une augmentation significative des dépenses carburant de 85% à 109,1 MD, et des redevances aéroportuaires de 42% à 49,2 MD.

Les charges de loyers Avions ont progressé, à leur tour, de près de 10 MD en raison de l’entrée en activité de nouveaux appareils acquis en leasing par Tunisair.

Pour ce qui est de l’endettement, il a régressé de 16%, à 766,5 millions de dinars, suite à la reprise du remboursement des échéances des crédits locaux restructurés pendant la période du Covid 19.



