Le transporteur national « Tunisair » a affiché une hausse du chiffre d’affaires de 16,4%, à 1,58 milliard de dinars, au cours de l’exercice 2023, et ce, par rapport à 2022, c’est ce qui ressort des indicateurs d’activité de la Compagnie, publiés lundi sur le site de la Bourse de Tunis.Cet accroissement est expliqué, d’une part, par l’augmentation du nombre de passagers transportés de 14%, à 2 millions 474 mille personnes, et, d’autre part, par l’évolution des recettes moyennes sur les vols réguliers et supplémentaires de 1,4%.Toutefois, la compagnie aérienne a fait état, en outre, de la baisse du coefficient de remplissage de 2 points, passant de 74,5%, en 2022, à 72,8%, en 2023.S’agissant de l’évolution des charges, Tunisair a indiqué que les charges de carburant ont diminué de 2%, malgré la progression de la consommation en quantité de 14,6%, et ce, sous l’effet du recul du prix du baril de 18,1%.En contrepartie, les charges des loyers des avions ont significativement augmenté du fait de l’ajout à la flotte de la compagnie, de 5 avions par location longue durée ainsi que de plusieurs affrètements ponctuels durant la haute saison.De même, les charges du personnel ont enregistré une hausse de 12%, malgré la régression en termes d’effectif de -3%. Cette augmentation est due essentiellement à l’octroi des rappels relatifs à une partie des avancements gelés depuis 2020, en raison de l’avènement de la crise du COVID.SAB



- Publicité-