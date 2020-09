TUNISAIR: Les billets sont modifiables sans frais de pénalités

Face à la crise sanitaire du covid-19, TUNISAIR a annoncé mardi que ses clients peuvent modifier sans frais de pénalités les dates de voyage et ce pour tout achat de billet entre le 23 Septembre 2020 et le 31 Décembre 2020 et voyage avant le 31 Mars 2021.

Dans un communiqué publié mardi, la compagnie nationale a précisé qu’un éventuel redressement tarifaire peut etre applique en cas de non disponibilité du tarif initial.

Toute modification doit être effectuée 24 heures avant la date de de?part du vol initial. En cas de No-Show les conditions initiales du tarif s’appliqueront, a précisé le transporteur national.

Pour gérer les demandes dans les meilleures conditions, Tunisair informe sa clientèle qu’ils peuvent toujours appeler les numéros suivants :

a? partir de Tunis au : 81 10 77 77

a? partir de l’étranger : (+216) 70 103 700 / (+216) 70101300.